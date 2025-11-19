Non solo la Roma su Frendrup: l'Inter ci ripensa? Riflessioni su Frattesi

Il nome di Morten Frendrup può diventare uno dei più caldi del mercato di gennaio. Già la scorsa estate il suo profilo è stato valutato da diverse squadre anche se alla fine il centrocampista è rimasto al Genoa, ma fra poche settimane si potrebbero aprire nuove strade per lui.

Negli scorsi giorni si è parlato dell'interesse della Roma: il giocatore farebbe al caso di Gian Piero Gasperini ed il club giallorosso ed è venuta a galla anche l'ipotesi di un possibile scambio con Niccolò Pisilli, che in questa prima parte di stagione non sta trovando uno spazio adeguato alla sua crescita.

Non solo Roma, però. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare in auge anche la possibilità di un suo trasferimento all'Inter, già paventata a lungo in estate. Il quotidiano spiega che le posizioni di Davide Frattesi e dell'ultimo arrivato Andy Diouf (che però eventualmente potrebbe solamente tornare al Lens, visto che ha già giocato per due club in questa stagione) infatti non sono così solide, così soprattutto in caso di partenze in mediana l'Inter potrebbe pensare al suo innesto per rinforzare la squadra di Cristian Chivu. Anche per le caratteristiche che Frendrup ha: in un centrocampo come quello dell'Inter garantirebbe al tecnico di poter scegliere un giocatore con qualità differenti rispetto agli altri giocatori già presenti in rosa e che già conosce il nostro campionato.