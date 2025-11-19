Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza

La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza
Claudio Messaggi
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 14^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Cittadella - Arzignano 1-0
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
Triestina - Trento 1-1
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
Alcione Milano - Novara 0-1
Lecco-Pro Patria 1-0
Vicenza-Renate 1-0
Pergolettese - Giana Erminio
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinv.3 dic

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 5-4-1:

Tommasi (Trento): punto prezioso per gli ospiti sul campo della Triestina, decisiva la rete dell'ex Salernitana Dalmonte a tempo quasi scaduto. Ma c'è tanto del portiere dietro un 1-1 che muove la classifica e consente di non perdere contro il fanalino di coda. Almeno tre interventi determinanti, soprattutto su Gunduz e Vicario.
Alborghetti (Giana Erminio): serataccia per la Pergolettese, sconfitta nettamente tra le mura amiche e fischiata dal poco pubblico presente sugli spalti. E' lui a sbloccare lo 0-0 con uno spettacolare sinistro a giro sul secondo palo. Un gesto tecnico non propriamente tipico di chi, di ruolo, fa il difensore.
Cuomo (Vicenza): scelto per sostituire lo squalificato Leverbe, pur con un ruolo un po' insolito riesce a fare un'ottima figura togliendosi anche lo sfizio di segnare il gol che consegna ai biancorossi l'ennesima vittoria stagionale pur contro un buonissimo Renate.
Potop (Albinoleffe): gran cross di Barba e inserimento perfetto da parte del difensore che, approfittando di un errore difensivo della Virtus Verona, la mette di testa all'angolino per l'1-0. Molto attento anche in marcatura. Una giornata da ricordare per un calciatore che cresce settimana dopo settimana.
Cecchetto (Cittadella): prosegue il magic moment dei granata veneti, unici che in teoria avrebbero potuto per davvero impensierire il Vicenza in ottica promozione diretta se non fosse stato per una falsa partenza da mettere in preventivo dopo una retrocessione clamorosa come quella dell'anno scorso. Contro l'Arzignano la decide il difensore con un bel destro all'angolino.
Diodato (Lumezzane): terzino a tutta fascia, proprio come piace a mister Troise. Dall'ennesima sovrapposizione con i tempi giusti nasce la rete del vantaggio che permette ai padroni di casa di sciogliersi mentalmente dopo settimane piuttosto complicate. Successo fondamentale in chiave salvezza.
Astrologo (Albinoleffe): prova sontuosa del centrocampo lombardo, in grado di garantire una presenza costante nell'area di rigore avversaria. I centrali della Virtus Verona faticano nel gioco aereo e anche lui segna di testa, chiudendo virtualmente i conti già nella prima frazione di gioco.
Basso (Novara): stop, controllo e tiro all'angolino. Considerate le condizioni del terreno di gioco, rese pesanti dalla pioggia battente, non era un gol semplice da segnare. Così come non era facile battere un avversario, l'Alcione Milano, reduce dal colpaccio di Brescia. Gran partita del numero 99.
Metlika (Lecco): quella contro la Pro Patria si è rivelata una partita più impegnativa del previsto, l'1-0 finale fa capire quanto il successo sia stato sofferto per i padroni di casa. Premiamo lui perchè, a centrocampo, ha avuto il merito di accompagnare costantemente la manovra senza mai risparmiarsi in non possesso come certificato dai tanti palloni recuperati.
Messaggi (Ospitaletto): "Ci hanno fatto capire come si gioca a calcio in questa categoria" ha detto il presidente del Brescia, grande complimento per una squadra inferiore dal punto di vista tecnico, ma capace di sfoderare la miglior prova del campionato tornando a casa anche con il rimpianto per le occasioni sciupate. Quasi tutte nate dai piedi di un esterno in grande condizione e che ha fatto la differenza.
Gunduz (Triestina): ottima partita da parte dell'attaccante biancorosso, una spina nel fianco per la difesa del Trento che ha dovuto fare gli straordinari per contenerlo. Non poteva che essere lui a sbloccare lo 0-0 con un sinistro potentissimo al 12' del primo tempo. Solo il portiere avversario gli ha negato la gioia della doppietta.
Andrea Quaresmini (Ospitaletto): è vero che la sua squadra ha vinto solo una delle ultime cinque gare, ma ricordiamoci sempre che parliamo di una neopromossa che ha fatto mercato senza grossi budget a disposizione. I complimenti del presidente del Brescia al termine del match pareggiato 0-0 contro un avversario così blasonato valgono più di ogni commento. Statistiche alla mano avrebbe meritato di più.

Articoli correlati
Ospitaletto, rinnovo biennale fino al giugno 2027 per Claudio Messaggi Ospitaletto, rinnovo biennale fino al giugno 2027 per Claudio Messaggi
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie
La Top 11 del Girone B di Serie C: Pontedera, altri tre punti Vitali Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Pontedera, altri tre punti Vitali
La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza
Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"... Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la... Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Triestina, Silvestro: "Paghiamo a caro prezzo gli errori. Dobbiamo far punti, anche... Triestina, Silvestro: "Paghiamo a caro prezzo gli errori. Dobbiamo far punti, anche rischiando"
Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi.... Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
2 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
3 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
4 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.1 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.2 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.3 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.4 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.6 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
Immagine top news n.7 Allegri ritrova Rabiot, dubbio Dumfries per Chivu: le ultime sul derby di Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
Immagine news Serie A n.2 Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?
Immagine news Serie A n.3 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine news Serie A n.4 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine news Serie A n.5 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine news Serie A n.6 Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Pontedera, altri tre punti Vitali
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza
Immagine news Serie C n.4 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Immagine news Serie C n.6 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…