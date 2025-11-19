De Biasi su Gallo: "Uno così non può fare il secondo. Vicenza favorito? Sì, ma occhio al Cittadella"

Intervistato dal Giornale di Vicenza, Gianni De Biasi parla così del Vicenza allenato da Fabio Gallo, suo vice ai tempi dell'Azerbaigian.

Che giudizio dà della squadra partita così bene?

"Mi ricorda il mio Modena quando ci riuscì di passare dalla C nel 2000/01 fino alla serie A e a salvarci. Vedo alcune cose in comune: la continuità dei risultati, una formazione ben strutturata in ogni reparto con punte di qualità che non possono mai mancare. Si deve anche ammettere che il calcio di oggi è inferiore a quello di 25 anni fa e vale non solo per la serie C. La nazionale è solo la punta dell'iceberg, qui c'è da lavorare a partire dai settori giovanili, ma i club devono decidersi a puntare sui ragazzi."

Torniamo al Vicenza, la rosa è superiore alle altre?

"Sì, con giocatori che fanno la differenza come Gagno che è una certezza, Costa che è bravo a fare tutte e due le fasi e Morra che anche se sta segnando poco è utilissimo al gioco dei compagni."

Alla guida Fabio Gallo che lei conosce bene.

"Lo ebbi al Torino, bravo, un organizzatore di gioco, era un leader e gente come lui agli allenatori serve molto, certo è importante pure capire di dover stare al proprio posto se no si rischia confusione nei ruoli."

E da allenatore come andò quando lo affiancò alla guida dell'Azerbaijan?

"Veniva da un'esperienza non positiva a Potenza dove era stato esonerato, pensai a lui perché sapevo cosa mi poteva dare, però è anche vero che uno così non può fare il secondo. Credo che i mesi passati con me gli siano serviti per capire alcune cose e forse per questo non mi ha stupito il successo che ha avuto con l'Entella, ha fatto qualcosa di straordinario. Deve ripetersi col Vicenza che è piazza molto esigente."

Sì, ma ha anche una Ferrari...

"E poi è bravo a gestire non solo la squadra ma pure le situazioni ambientali."

Un consiglio?

"Forse può cercare di essere più tranquillo in certe situazioni."

Rivali nella corsa promozione in B?

"Ma che vuoi dire quando dopo 14 giornate hai incamerato 38 punti? Forse il Brescia potrà dargli qualche fastidio, vediamo come va lo scontro diretto di domenica. Poi per me il Lecco alla fine cede, invece starei più attento al Cittadella."