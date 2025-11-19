Livorno, la società chiede una tregua ai tifosi: prezzi ridotti per la gara con la Torres

"Livorno-Torres non sarà una partita qualunque". Inizia con questo slogan un lungo messaggio che il Livorno ha deciso di mandare ai propri tifosi.

"Lunedì sera tutto il calcio italiano avrà gli occhi puntati su Livorno: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e RaiSport, e lo stadio Armando Picchi sarà la vetrina della nostra identità, dei nostri colori, della nostra storia.

In un momento così delicato della stagione, il sostegno della nostra gente è più importante che mai. La classifica è deficitaria, lo sappiamo tutti. Ma proprio quando i risultati pesano di più, il tifo può cambiare la sorte delle partite, soprattutto a Livorno.

Per permettere a tutta la città di essere presente, la società ha deciso di introdurre una promozione straordinaria sui biglietti, valida esclusivamente per Livorno–Torres.

Questa decisione non vuole in alcun modo mancare di rispetto agli abbonati.

Gli abbonati restano il cuore della nostra comunità sportiva, e il loro impegno per tutta la stagione è per noi fonte di orgoglio e meritevole di grande riconoscenza.

La promozione nasce invece da un’esigenza semplice e trasparente: avere il Picchi pieno, perché la squadra ne ha un bisogno vitale.

Lo abbiamo visto nella partita d’esordio con la Ternana: quando lo stadio spinge, i giocatori rispondono e i punti arrivano.

Riempire lo stadio non significa aiutare la società: significa aiutare la squadra, significa sostenere chi scende in campo con la maglia amaranto per portare a casa un risultato che potrebbe rappresentare la svolta.

Siamo consapevoli delle contestazioni e delle tensioni che contraddistinguono questa stagione. Certe critiche sono lecite e comprensibili e fanno parte della vita di un club con una tifoseria passionale come la nostra.

Ma oggi, con la categoria da difendere e una salvezza da conquistare, chiediamo ai voi tifosi amaranto una cosa sola: sospendere le divisioni per 90 minuti e stringersi intorno alla squadra.

Una tregua, come già auspicato, fino a giugno 2026, per proteggere un patrimonio che appartiene a tutti".