Bisseck: "Periodo molto difficile dopo Monaco. Mercato? Ignoro tutto, mi concentro sull'Inter"

Yann Bisseck ha visitato la sua vecchia scuola elementare a Colonia-Dellbruck, regalando un momento di gioia ai tanti ragazzi che sono accorsi lì per foto e autografi. Intervistato dalla Bild, il difensore dell'Inter ha parlato anche della Nazionale tedesca e del suo sogno di giocare il Mondiale: "Tramite una telefonata poco prima della nomina a settembre, Julian Nagelsmann ha sottolineato quanto sia importante per lui giocare regolarmente nel club. Sono quindi consapevole di aver ripreso a giocare regolarmente solo dall'autunno. Continuerò quindi a fare tutto ciò che è in mio potere e ad avere pazienza per essere disponibile per le partite internazionali a marzo del prossimo anno. Partecipare alla Coppa del Mondo rimane il mio obiettivo più grande: sarebbe un sogno grandioso e mi ha dato molta forza e motivazione negli ultimi mesi".

L'ex Aarhus racconta l'inizio di stagione: "È stato un periodo molto difficile per me dopo l'infortunio nella finale di Champions League. Ma ho ricevuto cure mediche eccellenti, sono rimasto paziente e, soprattutto, ho cercato di continuare a rendermi disponibile attraverso l'allenamento. Sapevo che le mie opportunità si sarebbero presentate e di recente sono riuscito a sfruttarle con successo".

Nel frattempo qualcuno si è interessato a lui: "Ero a conoscenza di alcune voci di mercato che circolavano quando non giocavo regolarmente. Ma al momento sto cercando di ignorare tutto e concentrarmi completamente sui nostri obiettivi e sulle nostre ambizioni all'Inter. Sono molto felice di essere di nuovo una parte importante di questa squadra così forte".