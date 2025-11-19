TMW Dawidowicz: "Se trovo una buona squadra vado subito. Mi alleno con un club e un personal trainer"

Pawel Dawidowicz, difensore ex Hellas Verona, nella sua lunga intervista a TMW, ha parlato delle offerte che gli sono arrivate nel corso delle ultime settimane, senza trovare accordi. "Ora sono vicino Danzica. Mi sto allenando con una squadra locale e con un personal trainer, ma mi manca la partita. Sapevo che facendo così sarei rimasto un po’ senza giocare, ma avevo bisogno di concentrarmi sulla mia famiglia. Non potevo rimanere là per come stavano mia moglie e mio figlio”.

Aveva offerte?

“Sì, ma non mi soddisfavano. C’erano club in cui potevo ricominciare da subito, perché ho risolto il contratto durante la finestra di mercato. Potevo firmare con chiunque ma dovevo sistemare alcune cose, il momento dal punto di vista personale era molto delicato per quanto era successo là, in tre settimane”.

È tutto a posto?

“Sì, ma i campionati sono iniziati, so che devo aspettare. Penso che a dicembre possa accadere qualcosa”.

Dove preferirebbe giocare?

“Direi ovunque, certo è che l’Italia, grazie alla lingua, può essere più semplice. Sono stato lì tanti anni, l’apprendimento è veloce, sono dentro alle situazioni molto rapidamente. In Germania parlano tutti inglese ma devi imparare il tedesco, ci impiegherei un po’. Ma non vedo problemi, se c’è una buona squadra vado subito”.