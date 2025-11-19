Milan, Leao in scadenza nel 2028 ma il club pensa già al rinnovo di contratto
Nonostante un contratto in scadenza nel 2028, in casa Milan è finita al centro dell’agenda una questione che in via Aldo Rossi considerano prioritaria: il rinnovo di Rafael Leao. Le prestazioni dell’attaccante portoghese nelle ultime settimane, unite al valore tecnico e commerciale del numero 10, hanno spinto il club a studiare la strategia per prolungare un rapporto che non è in scadenza a breve periodo, che il Diavolo vuole comunque blindare con largo anticipo.
Nelle prossime settimane, spiega il Corriere dello Sport, il club rossonero studierò i contorni della proposta. L’idea è evitare situazioni limite come quella dell’ultimo rinnovo, firmato solo a ridosso della scadenza. Anche da ambienti vicini al giocatore filtrerebbe tranquillità.
La trattativa per il rinnovo rappresenterebbe anche una sorta di risposta alle voci rimbalzate dalla Turchia, con il Galatasaray pronto a mettere sul piatto un’offerta a gennaio. Né il Milan intende aprire una trattativa invernale, né Leao sembra orientato ad ascoltare ipotesi che non appartengono alla sua attuale traiettoria professionale. A Milano, Rafa sta bene, e in questo momento vuole continuare a rimanerci.
