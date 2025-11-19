Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone

Il Parma è costretto a intervenire sul mercato degli svincolati dopo il grave infortunio di Chihiro Suzuki, fermato da una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il portiere giapponese, ko dall’8 novembre contro il Milan, dovrà restare ai box per almeno 3-4 mesi, lasciando i gialloblù con la necessità di trovare un sostituto d’esperienza.

La società ha avviato i primi contatti con Vicente Guaita, classe 1987, profilo di assoluta affidabilità e con un curriculum internazionale di tutto rispetto. Lo spagnolo vanta infatti esperienze in Liga con Valencia, Getafe e Celta Vigo, oltre a un lungo ciclo in Premier League difendendo i pali del Crystal Palace. Un nome che garantirebbe subito leadership e solidità.

Nella lista figura anche Vito Mannone, classe 1988, che potrebbe fare ritorno in Italia dopo una carriera costruita tra Inghilterra e Francia. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, ha vestito le maglie di Arsenal, Sunderland, Monaco e Lille, accumulando esperienza di livello europeo.

Il Parma valuterà nei prossimi giorni quale profilo sia più adatto per coprire l’assenza di Suzuki, con l’obiettivo di inserire rapidamente un portiere pronto all’uso e affidabile per il prosieguo della stagione.