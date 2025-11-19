Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sorrento, Cristian Serpini nuovo tecnico. Davide Cacace nominato direttore sportivo

Oggi alle 10:42
Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è mister Cristian Serpini.

Serpini, nato a Castelfranco Emilia il 23 marzo del 1972. Serpini ha vinto in carriera sei campionati partendo addirittura dalla II Categoria; nella stagione 2023/2024 ha portato il Carpi tra i professionisti e lo scorso anno ha guidato la formazione modenese alla permanenza in Serie C senza passare dai play out.
Con lui arriva a Sorrento anche il vice allenatore Mirko Magistro mentre a completare lo staff tecnico saranno i riconfermati Giuseppe Ambrosio (preparatore atletico) e Bruno Conte (collaboratore tecnico) oltre al preparatore dei portieri Nando Ulliano (già in passato in prima squadra ed in forza in questa stagione alla Primavera del Sorrento).

La gestione sportiva della prima squadra sarà affidata a Davide Cacace, direttore sportivo diplomato a Coverciano e bandiera del Sorrento, che è già nei ranghi dirigenziali del club e che ha allestito la squadra Primavera (attualmente in testa al proprio campionato con 7 vittorie in 7 gare). “Sono determinato a dare il massimo per questi colori che ho sempre vestito con orgoglio - ha detto Cacace -. Il mio compito sarà quello di aiutare il mister ad inserirsi il più in fretta possibile nel nostro contesto ma anche quello di trasferire alla squadra un forte senso di identità perché la maglia del Sorrento va difesa con il massimo impegno e l’obiettivo salvezza va conseguito ad ogni costo nella speranza di fare presto ritorno a casa. Sarà determinante anche il contributo dei tifosi, cui chiedo di starci vicino come solo loro sanno fare sia in casa che in trasferta”.

Determinato e carico, mister Serpini ha accolto così questa nuova avventura professionale: “Sono molto felice di misurarmi in questa realtà, di cui tutti mi hanno parlato un gran bene, e nel girone C che ho studiato approfonditamente negli ultimi mesi. Ho trovato grande disponibilità da parte della dirigenza e si è creata una immediata sintonia. Dobbiamo lavorare forte, tutti. Io sono al servizio dei calciatori per metterli nelle condizioni, spero, di rendere al meglio”.

