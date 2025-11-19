Bloccarlo a gennaio per poi acquistarlo a giugno: il piano dell'Atalanta per Popov

Bogdan Popov, attaccante classe 2007 dell'Empoli, ha già stregato le big. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è soprattutto l'Atalanta ad aver messo gli occhi su di lui e a essersi mosso prima di tutti per ottenere una prelazione con il club toscano. D'Amico vuole bloccarlo nel mese di gennaio fino a giugno per poi portarlo a Zingonia in estate. Gli azzurri approvano totalmente questo progetto, anche perché fino al termine del campionato hanno bisogno dei colpi del loro talento.

Con Lookman sempre più in direzione Galatasaray, Krstovic che non sta incidendo come ci si aspettava e Scamacca che ha problemi a tornare al top dopo l'infortunio al ginocchio, Popov potrebbe essere il nuovo bomber che la Dea può sfruttare in futuro.

Nel corso della sua carriera in prima squadra, ha collezionato solo 12 presenze con l'Empoli, segnando 5 gol. Un impatto davvero notevole se si considera le 10 reti in 43 apparizioni con l'Under 20 dei toscani, che non facevano presagire a un'esplosione così repentina. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Ucraina Under 21, 6 con l'Under 19, segnando 3 gol, e 4 con l'Under 17.