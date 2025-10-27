Inter, ecco l'esito degli esami di Mkhitaryan: risentimento al semitendinoso della coscia sinistra

L'Inter ha reso noto i risultati degli esami strumentali effettuati da Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno infortunatosi nel contatto con Di Lorenzo che ha portato al tanto discusso calcio di rigore per il Napoli nella sfida di sabato.

"Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima", fa sapere l'Inter.

Un problema muscolare di la cui reale entità sarà quindi rivalutata prossimamente per stabilire con certezza i tempi di rientro. L'armeno sarà comunque certamente assente per la prossima sfida di campionato in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 contro la Fiorentina e pure nella successiva di domenica 2 novembre in casa del Verona. Poi, la prossima settimana, una nuova valutazione clinica.