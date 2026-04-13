Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì

Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

La 36ª giornata di Serie C si prepara a vivere il suo ultimo atto con le gare in programma lunedì 13 aprile, decisive per delineare in modo più chiaro la corsa playoff e le posizioni finali nei tre gironi.

Nel Girone A, occhi puntati su Renate-Pro Vercelli, sfida chiave soprattutto per gli ospiti, ancora in corsa per un posto nei playoff. Il Renate, già stabile nelle zone alte, vuole invece consolidare il proprio piazzamento. In contemporanea si gioca anche Dolomiti Bellunesi-Pro Patria, match importante in chiave salvezza per gli ospiti, chiamati a muovere la classifica.

Nel Girone C, il programma propone tre incontri di grande interesse. La capolista Benevento, già promosso, ospita la Cavese con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Attenzione anche a Crotone-Catania, vero big match di giornata tra due squadre in piena lotta per le posizioni di vertice. Completa il quadro Picerno-Cosenza, con punti pesanti in palio per la griglia playoff.

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi
Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1
62' Cariolato
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85, Brescia 63, Lecco 63, Trento 61, Renate 57*, Cittadella 56, Lumezzane 52, Alcione Milano 51, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Arzignano Valchiampo 47, Giana Erminio 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Pro Vercelli 43*, Dolomiti Bellunesi 39*, Pergolettese 37, Virtus Verona 24, Pro Patria 20*, Triestina 12

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20

Pontedera retrocesso in Serie D

N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Potenza-Sorrento 3-0
9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano... Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a... Salernitana, Cosmi: "Vittoria meritata, speriamo prima o poi diano rigore anche a noi"
Trapani, Aronica: "Avremmo meritato il pareggio, stiamo facendo un gran campionato"... Trapani, Aronica: "Avremmo meritato il pareggio, stiamo facendo un gran campionato"
Altre notizie Serie C
Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea... Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori... TMWPontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano... Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma... Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"... Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare... Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta" Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
Immagine top news n.1 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.2 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.3 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.4 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
Immagine top news n.5 Il Bologna torna a vincere e pensa a Birmingham, il Lecce trema per i suoi errori. Firma Orsolini
Immagine top news n.6 Napoli fermato dal Parma, poi l’Inter non sbaglia: il sogno "bello ardito" di Conte ora si spegne
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nuovo presidente FIGC, Serie A compatta (Lotito a parte) con Malagò. Abete punta su LND e AIC
Immagine news Serie A n.2 Como, Valle dopo il ko con l'Inter: "Rialziamo la testa e avanti con la nostra identità"
Immagine news Serie A n.3 Capello e i fischi a Leao: "Fa bene Rabiot a aiutarlo, ma servirebbe che si aiutasse da solo"
Immagine news Serie A n.4 Yildiz sta male: il cambio di Spalletti mirato ad evitare un vero infortunio. Ora andrà gestito
Immagine news Serie A n.5 Leao e non solo. Milan, l'attacco non convince: rinnovi in stand-by, si interverrà sul mercato
Immagine news Serie A n.6 Ora la Juve è quarta: da quando è arrivato Spalletti gli stessi punti di Napoli e Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Immagine news Serie B n.3 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Immagine news Serie B n.6 Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Immagine news Serie C n.4 Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…