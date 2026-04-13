Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
La 36ª giornata di Serie C si prepara a vivere il suo ultimo atto con le gare in programma lunedì 13 aprile, decisive per delineare in modo più chiaro la corsa playoff e le posizioni finali nei tre gironi.
Nel Girone A, occhi puntati su Renate-Pro Vercelli, sfida chiave soprattutto per gli ospiti, ancora in corsa per un posto nei playoff. Il Renate, già stabile nelle zone alte, vuole invece consolidare il proprio piazzamento. In contemporanea si gioca anche Dolomiti Bellunesi-Pro Patria, match importante in chiave salvezza per gli ospiti, chiamati a muovere la classifica.
Nel Girone C, il programma propone tre incontri di grande interesse. La capolista Benevento, già promosso, ospita la Cavese con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione davanti al proprio pubblico. Attenzione anche a Crotone-Catania, vero big match di giornata tra due squadre in piena lotta per le posizioni di vertice. Completa il quadro Picerno-Cosenza, con punti pesanti in palio per la griglia playoff.
36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Cittadella-Trento 1-3
20' Dalmonte (T), 60' Giannotti (T), 76' Bunino (C), 90'+1 Pellegrini (T)
Ospitaletto Franciacorta-AlbinoLeffe 3-0
55' Nessi, 60' Guarneri, 82' Gobbi
Inter U23-Arzignano Valchiampo 0-1
62' Cariolato
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85, Brescia 63, Lecco 63, Trento 61, Renate 57*, Cittadella 56, Lumezzane 52, Alcione Milano 51, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Arzignano Valchiampo 47, Giana Erminio 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Pro Vercelli 43*, Dolomiti Bellunesi 39*, Pergolettese 37, Virtus Verona 24, Pro Patria 20*, Triestina 12
N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D
GIRONE B
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0
61' Licina
Ternana-Perugia 2-2
41' Capuano (T), 66' Ferrante (T), 68' Bacchin (P), 84' Montevago (P)
Domenica 12 aprile
Arezzo-Livorno 2-0
5' Ionita, 83' Varela Djamanca
Pontedera-Ravenna 0-1
68' Da Pozzo
Vis Pesaro-Carpi 3-0
30' Giovannini, 70' e 79' Jallow
Riposa: Sambenedettese
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 74, Ascoli 74, Ravenna 70*, Campobasso 53, Juventus Next Gen 51, Pineto 50, Vis Pesaro 46, Pianese 46, Ternana 45, Gubbio 44, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Forlì 36, Torres 35, Sambenedettese 31, Bra 31, Pontedera 20
Pontedera retrocesso in Serie D
N.B. - * una gara in più
Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Atalanta U23-Monopoli 2-0
54' Misitano, 73' Cissé
Casertana-Audace Cerignola 4-1
2' e 8' Girelli (C), 18' Llano (C), 42' Butic (C), 61' D'Orazio (A)
Foggia-Siracusa 1-1
33' Arditi (S), 58' Tommasini (F)
Latina-Casarano 1-2
52' Grandolfo (C), 66' [rig.] Chiricò (C), 73' Lipani (L)
Team Altamura-Giugliano 1-1
45'+1 Grande (T), 89' Zammarini (G)
Trapani-Salernitana 1-2
23' [rig.] Celeghin (T), 48' Ferrari (S), 90'+6 Boncori (S)
Potenza-Sorrento 3-0
9' Siatounis, 55' D'Auria, 59' Erradi
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80*, Catania 68*, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63*, Crotone 55*, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 37*, Sorrento 37, Picerno 36*, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23
N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
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