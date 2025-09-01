Ufficiale Trapani, altro innesto in difesa: arriva il centrale Motoc dall'Athens Kallithea

La società FC Trapani 1905 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Andrei Motoc. Difensore Moldavo, classe 2002, Motoc ha disputato l’ultima parte della stagione alla Virtus Entella dopo aver collezionato 12 presenze con la formazione greca Athens Kallithea nella prima parte della stagione 2024/2025. Il calciatore, nel giro della nazionale Moldava, è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, con cui ha debuttato anche in serie A. Nel corso della sua carriera in Italia ha vestito, inoltre, le maglie di Carpi, Siena e Legnago Salus. Motoc arriva a Trapani a titolo definitivo.

Queste le sue prime dichiarazioni: «Essere qui per me è motivo di orgoglio. Alcuni miei ex compagni mi hanno parlato bene della società. Conosco le ambizioni e sono pronto a dare del mio meglio. Caratteristiche? Posso giocare sia centrale che braccetto ma ho fatto anche il mediano, amo giocare la palla e prometto di dare il mio contributo alla squadra».

Benvenuto, Andrei!