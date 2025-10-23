Torre del Grifo può tornare al Catania. Pelligra annuncia: "C'è stato un primo esito favorevole"

Come già emerso nei giorni scorsi, Torre del Grifo, il centro sportivo del Catania, potrebbe presto avere nuova vita, dopo il fallimento del club etneo nel 2022: affidato ai curatori fallimentari del Tribunale di Catania, l'impianto era al centro di una gara d'appalto, con l'attuale proprietà rossazzurra che aveva chiaramente presentato un'offerta, per altro superiore ai 4 milioni di euro. Per contro, una compagine di imprenditori siciliani riuniti nel consorzio Aurora, fortemente interessati alla struttura sita ai piedi dell'Etna.

Ma la buona notizia sembra essere arrivata per il Catania di Ross Pelligra, che ai canali ufficiali del club ha commentato gli sviluppi della procedura di vendita telematica di suddetto e prestigioso centro sportivo:

"Anche se non è ancora finita, mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo - si legge sul sito -. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione. L'ho fatto per Catania, per la sua gente e per tutti noi tifosi rossazzurri. Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione che per ora ci vede in vantaggio".