Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini

Dopo gli addii di Alex Menta e Sebastiano Stella in casa Triestina potrebbero esserci ulteriori novità a livello dirigenziale con il club che sta infatti cercando un uomo che possa assumere la guida dell’area tecnica alabardata.

Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il nome che sarebbe in arrivo per sostituire Menta sarebbe Krsevan Santini, classe ‘87, con un passato da portiere – Inter Zapresic, Zorya Lugansk, NK Lokomotiva e NK Domzale le sue squadre fra le altre - e ritiratosi da poco dal calcio giocato. Secondo il portale la scelta sarebbe stata già fatta e si attenderebbero solo gli sviluppi ufficiali.

L’arrivo del croato potrebbe anche portare a un cambio di allenatore nonostante finora il tecnico Geppino Marino abbia fatto piuttosto bene con 13 punti conquistati in 10 gare in una situazione molto complicata sia per la forte penalizzazione sia per un mercato a lungo bloccato per i noti problemi societari precedenti all’arrivo di House of Doge come nuova proprietà del club. Il nome che circola a Trieste e dintorni è quello di Emilio Millan, spagnolo con un passato al Domzale.