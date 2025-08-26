Ufficiale
Vicenza, arriva il rinnovo per Giuseppe Cuomo. Il difensore ha firmato fino al 2027
Tramite i propri canali ufficiali il Vicenza ha annunciato il prolungamento fino al 30 Giugno 2027 di Giuseppe Cuomo. Di seguito il comunicato del club biancorosso:
La società L.R. Vicenza è lieta di comunicare il rinnovo del contratto del calciatore Giuseppe Cuomo sino al 30 giugno 2027.
Cuomo, difensore classe 1998, nelle ultime stagioni tra le fila del club ha collezionato 61 presenze con 2 gol all'attivo dimostrando grande affidabilità e spirito di sacrifico, valori che lo hanno portato a diventare un vero e proprio punto di riferimento.
Da parte di tutto il club, i migliori auguri a Giuseppe per il proseguo della sua esperienza nel club.
Complimenti Giuseppe!
