TMW Magazine n.164 - Santi e Peccatori: il nuovo numero è online

È disponibile online TMW Magazine n.164, il numero di novembre del mensile di approfondimento calcistico gratuito di TUTTOmercatoWEB.com. LEGGILO ONLINE O SCARICA IL PDF

Il nuovo numero fotografa il momento chiave della stagione: la sosta di novembre diventa l’occasione per una radiografia del nostro calcio, tra cambi di panchina, colpi di mercato che non hanno reso come ci si aspettava e inaspettate posizioni in classifica, tra chi sta salendo in paradiso (sportivamente parlando) e chi rischia di sprofondare all’inferno.

Apre il numero l’editoriale di Luca Bargellini, che fa il punto su una Serie A dove Roma e Inter guidano la classifica, mentre Juventus, Napoli, Atalanta faticano e Fiorentina, Genoa e Hellas vivono momenti difficili.

Intervista a Ivano Bordon. La leggenda azzurra dell’’82 analizza il campionato: l’impatto del nuovo tecnico dell’Inter, il Milan che cresce, la Roma di Gasperini e la Juventus di Spalletti pronta a risalire.

Gian Piero Gasperini guida la nuova Roma: pressing, solidità e ambizione sono al centro dell’approfondimento di Marco Piccari.

Capo Verde si qualifica al Mondiale: una favola sportiva che parte da LinkedIn e arriva dritta ai libri di storia, nel racconto di Alessandro Di Nardo.

Como, dal fallimento ai sogni d’Europa: la rivoluzione targata Fabregas.

Nel Pink World, Tommaso Maschio celebra il ritorno dell’Italia U17 femminile tra le grandi del mondo.

Non manca il tributo a Giovanni Galeone, l’allenatore simbolo del calcio d’attacco “senza trofei ma con gloria”.

Sotto la lente anche la crisi della Nazionale di Gattuso, che deve passare ancora dai playoff, le delusioni del mercato e le panchine saltate a raffica dopo un avvio insolitamente stabile.

Focus sulla Serie B: Monza tra sogni e conferme, e le difficoltà di Sampdoria e Spezia.

In Serie C, il Made in Italy vince anche fuori dal campo, con Macron, Errea & co. a vestire i club della terza serie.

Chiudono il numero le rubriche:

Tech & Tackle: è tornato Football Manager, ma divide i fan;

Tacchetti a tavola: la seconda vita di Demetrio Albertini tra vino, gin e passione;

L’ultima parola di Luca Calamai è per Vincenzo Italiano, pronto al salto in Premier;

Libro: “Il paradiso esiste… ma quanta fatica” di Luciano Spalletti, tra confessioni e nuovi inizi.

Il n. 164 di TMWMagazine è disponibile gratuitamente su TMWMagazine.com.

Leggilo ONLINE https://www.tmwmagazine.com/magazine

o

Scaricalo in formato PDF https://www.tmwmagazine.com

anche nell'app iOS o Android di TUTTOmercatoWEB.com!