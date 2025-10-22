Le soddisfazioni azzurre arrivano dalle giovanili femminile: Italia U17 agli Ottavi del Mondiale

Come si legge sui canali ufficiali della FIGC, le soddisfazioni azzurre arrivano anche dalle formazioni giovanili femminili, perché la Nazionale femminile Under 17 ha battuto ieri il Marocco per 3-1 allo Stadio Olimpico di Rabat, dove erano presenti circa 10mila tifosi di casa. Per le azzurrine, secondo successo su due partite disputate, e pass per la qualificazione agli Ottavi di Finale del Mondiale centrato. Venerdì, però, la supersfida con il Brasile, che determinerà la posizione con cui chiudere il girone.

Anche un pareggio potrebbe bastare per vincere il raggruppamento, il che significherebbe due cose: trovare un’avversaria probabilmente più abbordabile (una terza di un altro gruppo) e tornare subito nell’affascinante cornice dello Stadio Olimpico per la fase a eliminazione diretta.

Questo, il commento della CT Viviana Schiavi: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una squadra organizzata, ben messa in campo e soprattutto con il sostegno del pubblico. Ma le ragazze sono state bravissime a entrare in campo concentratissime, a tutta forza. Nella ripresa abbiamo pagato un po’ a livello di atteggiamento, ma siamo stati comunque bravi a uscirne insieme. Adesso approfittiamo di questi due giorni per riposare e poi proveremo a portare a casa anche i tre punti nella partita col Brasile”.

Intanto, guardiamo risultati e calendario di questo Girone A:

Sabato 18 ottobre

Marocco-Brasile 0-3

Italia-Costa Rica 3-0

Martedì 21 ottobre

Costa Rica-Brasile 1-1

Marocco-Italia 1-3

Venerdì 24 ottobre

Costa Rica-Marocco

Brasile Italia (ore 21 italiane, diretta RaiPlay)

Classifica: Italia 6 punti, Brasile 4, Italia 3, Costa Rica 1, Marocco 0