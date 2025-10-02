Henry punge il Barcellona: “Linea difensiva troppo alta, così non si vince in Champions”

Thierry Henry, ex leggenda del Barcellona e oggi opinionista per CBS Sports, non ha risparmiato critiche ai blaugrana dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Pur elogiando spesso la qualità tecnica del club catalano, l’ex attaccante francese ha puntato il dito contro l’approccio tattico scelto da Hansi Flick, in particolare sulla linea difensiva troppo avanzata.

“Non puoi giocare in Champions League con quella linea alta, mi dispiace”, ha dichiarato Henry. “Contro le grandi squadre sei inevitabilmente esposto. Ogni azione - prosegue l'ex nazionale francese - può trasformarsi in un gol, ed è proprio ciò che è successo contro il PSG. Lo ripetiamo da tempo, ma loro non hanno voluto cambiare”.

Per l’ex campione del mondo, la colpa non è tanto dei giocatori quanto dell’atteggiamento del tecnico tedesco, accusato di eccessiva rigidità nelle proprie idee: “Gli allenatori possono essere testardi con la loro strategia, ma nelle partite decisive questo può costare caro. Il Barcellona deve imparare a essere più cauto se vuole tornare protagonista in Europa”.