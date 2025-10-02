Francia, Deschamps spiega l'esclusione di Thauvin: "Manca dal 2019, concorrenza aumentata"

Il ritorno di Florian Thauvin in nazionale francese non è impossibile, ma l'ex Udinese dovrà ancora attendere. Questo il messaggio lanciato da Didier Deschamps in conferenza stampa dopo la pubblicazione della lista dei convocati per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian e Islanda. Tra i nomi scelti dal ct non figura l’attaccante del Lens.

“Devo forse spiegare anche le assenze? Sono qui per fare delle scelte”, ha tagliato corto Deschamps, sottolineando però come Thauvin sia stato preselezionato e rimanga un’opzione valida: È positivo che abbia iniziato bene la stagione. È preselezionato, è uno di quelli che potrebbero essere chiamati per far parte di questa squadra francese nelle prossime occasioni".

Il ct ha poi evidenziato che dal 2019, anno dell’ultima convocazione dell’ex Marsiglia, sono emersi giovani talenti che hanno alzato il livello della concorrenza: “È positivo che abbia iniziato bene la stagione, ma ora tocca a lui continuare a dimostrare con il club. Poi, al momento delle scelte, vedremo”.

I convocati di Deschamps

Portieri: Maignan, Chevalier, Samba

Difensori: L. Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Saliba, Upamecano, Konaté, Koundé

Centrocampisti: Koné, Camavinga, K. Thuram, Olise, Rabiot

Attaccanti: Mbappé, Barcola, Coman, Akliouche, Ekitike, Mateta, Nkunku