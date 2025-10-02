Barcellona, ci siamo per il rinnovo di de Jong: decisivo l'ok dell'olandese al taglio dell'ingaggio

La lunga telenovela sul futuro di Frenkie de Jong al Barcellona sta per concludersi con un lieto fine. Secondo quanto riportato da Sport, l’avvocato del centrocampista olandese, Sebastien Ledure, ha già scambiato la documentazione con il direttore sportivo Deco e l’annuncio ufficiale del rinnovo fino al 2029 è ormai imminente. Lo stesso Deco, nei giorni scorsi, aveva anticipato che l’accordo fosse “molto vicino”, confermato anche dalle parole del presidente Joan Laporta.

Elemento chiave della trattativa è stato l’adeguamento economico. De Jong, tra i giocatori più pagati della rosa, ha accettato un taglio d’ingaggio che alleggerirà i conti del club, pur mantenendo un contratto in linea con il suo status. Negli ultimi anni il centrocampista era stato oggetto di polemiche legate alle cifre del suo accordo, rinnovato in piena pandemia con il rinvio di alcuni pagamenti al 2025 e 2026.

Arrivato nell’estate 2019 per 75 milioni più 11 di bonus dall’Ajax, De Jong non ha sempre rispettato le altissime aspettative, ma si è affermato come pedina affidabile e continua, con picchi notevoli soprattutto sotto Koeman e, oggi, con Flick. Il suo rapporto con il Barça non è stato privo di turbolenze: nel 2022 il club provò a cederlo al Manchester United, operazione poi sfumata.