Ufficiale Dall'avventura in Conference al Sudafrica: Nuno Santos al Mamelodi Sundowns

Nuova avventura per Nuno Santos. Il centrocampista offensivo portoghese, 26 anni, lascia il Vitoria Guimaraes e approda ufficialmente al Mamelodi Sundowns, club campione di Sudafrica, che ha concluso con successo la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo.

Per il calciatore si tratta della seconda esperienza all’estero, dopo quella negli Stati Uniti con il Charlotte FC, dove aveva militato tra il 2022 e il 2023. Adesso il salto verso la Premier Soccer League sudafricana, considerata una delle competizioni calcistiche emergenti a livello mondiale.

Quello con i Sundowns sarà il settimo club della carriera di Nuno Santos. Cresciuto calcisticamente nel Benfica, con presenze sia nell’Under 23 sia nella squadra B, ha poi vestito le maglie di Moreirense, Boavista e Paços de Ferreira, prima di spiccare il volo verso l’esperienza americana. Nel 2023 è tornato in Portogallo per firmare con il Vitória SC, dove si è imposto come titolare fisso. Con i “Conquistadores” ha collezionato 89 presenze ufficiali in due stagioni, arricchite da 8 gol e 14 assist. Numeri che hanno contribuito a risultati storici per il club: il record di punti in Liga Portugal (63) nella stagione 2023/24 e la striscia di nove risultati utili in una competizione europea, primato nazionale ottenuto in UEFA Conference League.