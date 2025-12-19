Senesi occasione di mercato per giugno. L'argentino può essere preso a parametro zero

Marcos Senesi può essere la prossima occasione di mercato. Secondo quanto riportato dalla BBC, il centrale argentino ha rifiutato diverse proposte di riunnovo contrattuale da parte del Bournemouth e a questo punto un suo addio a fine stagione è sempre più probabile.

28 anni, Senesi vede il suo contratto scadere il 30 giugno, pertanto sarà particolarmente appetito. In particolar modo per le squadre italiane, avendo il doppio passaporto. Arrivato al Bournemouth nel 2022, Senesi ha raccolto con le cherries 105 presenze, segnando 6 reti.