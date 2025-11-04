Grecia, i convocati di Jovanovic per le sfide di novembre: c'è Tsimikas, Douvikas out
La Grecia si prepara per gli impegni contro la Scozia e la Bielorussia. La Federazione, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noti i nomi dei giocatori chiamati in causa per la sosta nazionali di novembre e tra questi figurano anche alcuni volti della Serie A. Presenti a rapporto dal CT Ivan Jovanović il portiere della Lazio, Mandas, e il neo arrivato alla Roma Tsimikas. Manca invece l'attaccante comasco Douvikas.
Ecco nel dettaglio i convocati:
Portieri: Vlachodimos, Mandas, Tzolakis.
Difensori: Michalidis, Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas.
Centrocampisti: Siopis, Zafeiris, Mantalos, Kourbelis, Mouzakitis.
Attaccanti: Karetsas, Tzolis, Masouras, Konstantelias, Ioannidis, Pavlidis, Kostoulas, Triantis.
