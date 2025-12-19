Il PSG perde l'eroe dell'Intercontinentale: frattura della mano per Safonov
TUTTO mercato WEB
Aggiornamento del Paris Saint-Germain alla vigilia della partita di Coupe de France contro ilVendée Fontenay Foot:
- Lee Kang-In, che ha riportato un infortunio muscolare alla coscia sinistra durante la partita di mercoledì contro il Flamengo, non sarà disponibile per diverse settimane.
- Matvey Safonov ha riportato una frattura alla mano sinistra durante la partita contro il Flamengo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 3 e 4 settimane.
- Bradley Barcola è ancora in cura dopo un affaticamento muscolare.
