Porto, Farioli perde il suo centravanti per diversi mesi: De Jong operato al crociato

Francesco Farioli perde il suo centravanti: Luuk de Jong è stato operato in giornata al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo riporta il sito ufficiale del Porto.

L'intervento chirurgico sul giocatore della nazionale olandese è stato eseguito allo ZGT Hengelo (Paesi Bassi), "dal dott. Roy Hoogeslag in coordinamento diretto e con il monitoraggio costante dell'équipe medica dell'FC Porto", e non sono state registrate complicazioni.

35 anni, De Jong è arrivato al Porto da svincolato ad agosto e con i dragoes ha raccolto 7 presenze, segnando un gol. Il giocatore era tornato in campo il 22 novembre dopo un infortunio al legamento collaterale mediale che gli aveva fatto saltare 11 partite, salvo poi farsi gravemente male 8 giorni dopo nella partita di campionato contro l'Estoril.