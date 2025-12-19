La Costa d'Avorio perde l'eroe dell'ultima Coppa d'Africa: Haller costretto al forfait
TUTTO mercato WEB
Sebastien Haller dà ufficialmente forfait alla Coppa d'Africa. Lo rende noto il sito della Federcalcio ivoriana che evidenzia come l'infortunio del centravanti sia tale da portarlo a rinunciare alla competizione. Al suo posto è stato convocato Evann Guessand, giocatore dell'Aston Villa.
31 anni, Haller ha legato il suo nome all'ultima Coppa d'Africa, vinta proprio dalla Costa d'Avorio e nella quale è stato protagonista. In quell'occasione segnò prima il gol decisivo in semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo e poi in finale, segnando il gol del definitivo 2-1 conto la Nigeria.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile