Barcellona, Simeone attacca e Flick risponde a tono: "Gerard Martin tocca palla. Non è rosso"

Missione compiuta, seppur con qualche affanno di troppo e in 11 contro 10 per un tempo di gioco contro l'Atletico Madrid. Il Barcellona grazie a Lewandowski è scappato in vetta a +7 dal Real Madrid nella Liga, approfittando della caduta rovinosa dei blancos. Hansi Flick, tecnico dei blaugrana, si è presentato in conferenza stampa post-successo (2-1) sui colchoneros e ha analizzato: "Lo abbiamo controllato e sono tre punti molto importanti".

Lapidario invece sul caso di Gerard Martín, entrato con il piede a martello sulla caviglia di Thiago Almada e da cartellino rosso si è "tramutato" in giallo: "Non è cartellino rosso", l'unica replica di Flick. "Per me, Gerard tocca la palla e non c'era fallo", l'aggiunta. Poi è tornato ad esaminare il match: "Abbiamo giocato contro una squadra con uno in meno, hanno difeso bene, ma credo che abbiamo controllato la partita, abbiamo provato di tutto per segnare il secondo. Abbiamo vinto i tre punti. Non è facile giocare qui, con questo ambiente ed emozioni. Sono molto contento di questi tre punti".

Sul gap considerevole maturato ne LaLiga infine: "Non guardiamo mai le altre squadre. Alla fine dobbiamo concentrarci e fare il nostro lavoro. Ci sono cose che possiamo risolvere meglio. Araujo ha avuto problemi fisici. Anche Bernal. Speriamo che non sia nulla di grave", la chiusura di Flick.