Barcellona, rosso tolto a Gerard Martin. Simeone esplode: "Speriamo il CTA lo spieghi bene"

Diego Simeone è una furia dopo la sconfitta rimediata in 10 contro 11 dal Barcellona. Il tecnico dell'Atletico Madrid si è soffermato sul caso di Gerard Martín, inizialmente espulso con rosso diretto dall'arbitro in campo, prima dell'intervento del VAR e relativo suggerimento di review al monitor che ha portato al cambio di decisione. E la punizione si è fatta meno aspra, da espulsione a cartellino giallo per il difensore blaugrana dopo l'entrata al limite su Thiago Almada.

"Ho visto l'azione di Betis-Rayo. Il CTA (Comitato Tecnico degli Arbitri, ndr) ha detto che era espulsione. Non c'è molto di cui parlare. Speriamo che il CTA lo possa spiegare bene e chiarisca che giocata sia", le prime parole del 'Cholo' al termine della partita in conferenza stampa. Tra l'altro all'intervallo l'allenatore dell'Atletico ha avuto un colloquio privato con l'arbitro per un momento: "Cosa gli ho detto? Che era doppia ammonizione. E che era espulsione. Quando l'espulsione si vede chiaramente non c'è nulla da dire".

"Si sente danneggiato?", domanda un giornalista a Simone. Lo stesso che replica pochi istanti dopo: "No, non mi hanno danneggiato. Si sono sbagliati come ci sbagliamo noi allenatori. Lo hanno detto l'altro giorno. Lo hanno spiegato. Non succede nulla, dicano di sì, se lo hanno visto".