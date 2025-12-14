Kane scrive la storia al Bayern: 50 gol nel 2025. E la clausola ora spaventa Kompany

Se il Bayern Monaco ha evitato la frittata contro il Magonza in Bundesliga (2-2) è solo merito di Harry Kane. Il centravanti inglese dei Die Roten non solo ha permesso ai bavaresi di strappare un punto e allungare ulteriormente su Borussia Dortmund e Lipsia, sventando anche quella che sarebbe stata la prima sconfitta stagionale della truppa di Kompany.

Ma a 32 anni e soprattutto in questa stagione, Kane sta dimostrando di essere ancora un bomber di razza. Il sigillo di oggi in campionato tedesco, infatti, all’87° minuto e su rigore è valso il suo 50° gol con il Bayern nel 2025. Questa è la prima volta che l’ex attaccante del Tottenham raggiunge questo traguardo per il suo club in un singolo anno solare. Robert Lewandowski, predecessore di Kane, aveva realizzato lo stesso record nel 2021 seppur con 58 gol quell'anno.

Stagione da urlo. Nel complesso, però, i numeri stagionali di Kane sono mostruosi. Tra le competizioni nazionali (Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa) e Champions League, in 24 partite disputate il centravanti ha firmato 29 reti personali, con 3 assist a corredo. E il centro trovato contro il Magonza è stato il 50° gol del Bayern in Bundesliga nella stagione: un record dopo appena 14 giornate di campionato.

Intanto il futuro di "HurriKane" lascia spazio all'immaginazione. Perché l’attaccante del Bayern Monaco potrebbe lasciare la Germania per circa 60 milioni di euro, una cifra legata alla clausola rescissoria presente nel contratto che lo lega al club tedesco fino al 2027, ma che entrerà in vigore la prossima estate.