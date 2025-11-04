Perù, il veterano Advincula lancia una frecciata al CT ad interim Barreto: "Non lo conosco"

Il terzino della nazionale peruviana e del Boca Juniors, Luis Advíncula, non ha nascosto la sua sorpresa per la decisione del commissario tecnico Manuel Barreto di non convocarlo per la prossima doppia amichevole di novembre. Interpellato dai media, il difensore ha risposto: "Ho visto che hanno nominato il mister, non lo conosco. Non ho mai avuto il piacere di parlare con lui. Credo che tutti quelli che arrivano in nazionale lo fanno per dare una mano, non con altre intenzioni. Se lo hanno scelto come allenatore, è perché vedono in lui del potenziale e pensano che possa contribuire positivamente".

Le dichiarazioni di Advincula, 34 anni, arrivano in un momento delicato per la Selección Peruana, che sta attraversando una fase di transizione dopo i risultati deludenti nelle qualificazioni al Mondiale 2026. La nomina di Barreto come tecnico ad interim, in attesa di una scelta definitiva da parte della federazione, ha diviso l’opinione pubblica e anche alcuni giocatori di esperienza sembrano non del tutto convinti.

Con oltre 120 presenze con la maglia del Perù, Advincula rappresenta una delle figure più carismatiche e rispettate del gruppo. La sua assenza nelle prossime convocazioni e le sue parole lasciano intendere che il clima all’interno della nazionale non è dei più sereni.