Echeverri, l'agente annuncia: "Rescisso oggi col Bayer. Futuro in Europa, due opzioni dal City"

Ormai è un dato di fatto. Le parole dell'allenatore del Bayer Leverkusen hanno liberato ufficiosamente Claudio “Diablito” Echeverri dal prestito che lo avrebbe legato al club tedesco fino al termine della stagione, in seguito all'impiego scarno da soli 270 minuti in stagione e alla poca fiducia infusa da Kasper Hjulmand. A gennaio, dunque, il centrocampista argentino farà ritorno a casa base, al Manchester City, stesso club inglese che ha deciso di richiamarlo.

Ma il giocatore di 19 anni verrà nuovamente girato in prestito nel mercato invernale. Il suo agente, Enzo Montepaone, ha rotto il silenzio a proposito del futuro del suo assistito: "Oggi stesso è stata firmata la rescissione con il Leverkusen", ha confermato il procuratore. I dati preoccupanti, da zero gol e assist, hanno spinto il City e Pep Guardiola a ricollocare il talentuoso argentino altrove. Non in Inghilterra, ma fuori, con l’obiettivo di fare esperienza e completare l’adattamento al calcio europeo dopo una giovane carriera trascorsa solamente in Argentina.

Interrogato da Bolavip su un possibile ritorno al River, Montepaone è stato chiaro: "È ciò che Claudio vuole, ma non è il desiderio del Manchester City. Ho già fissato alcuni incontri con i dirigenti e decideremo quale sarà il futuro di Claudio, ma ti anticipo che sarà in Europa", la rivelazione dell'agente di Echeverri. "Sono due le squadre che vogliono Claudio. Il Girona è l’opzione più concreta, ma non possiamo escludere neanche il Villarreal".

"Claudio ha bisogno di giocare perché ha possibilità di essere considerato per il Mondiale con la Nazionale Argentina", ha sottolineato il procuratore del giocatore classe 2006. Con una precisazione: "Lui è molto legato al River, lì praticamente si è formato come giocatore e come persona, quindi avrà sempre il desiderio di tornare. Ora non sarà possibile, ma non per sua scelta: il Manchester City non vuole cederlo in Sudamerica, altrimenti sarebbe stato felicissimo". Il Diablito acquistato dai citizens con largo anticipo, all'inizio del 2024, per 18,5 milioni di euro dal River Plate, è destinato dunque a una meta europea. Lontano dal Leverkusen.