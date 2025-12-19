Borussia Dortmund, gennaio da botti di capodanno: almeno due acquisti, uno dal Real?

Periodi di scosse, turbolenze e aria tesa, ma finalmente il Borussia Dortmund sta tornando ad ingranare. Da quando Niko Kovac siede sulla panchina giallonera, il club tedesco ha riposto una fiducia fondamentale nel tecnico croato, fin dal momento in cui è arrivato e il BVB si trovava 11° in campionato tedesco. L'ex CT della Nazionale croata è riuscito a chiudere bene la scorsa stagione, strappando il pass per la Champions League con un 4° posto.

Questa stagione il passo in Bundesliga è buono, il Dortmund è pienamente nel podio tra le migliori tre forze (agli stessi punti del Lipsia), mentre in Europa è al 10° posto nella classifica unica di Champions e nelle ultime due giornate potrebbe anche ambire allo scatto tra le prime otto. Evitando dunque i playoff. L'unica macchina è l'eliminazione dalla Coppa di Germania contro il Leverkusen, eppure mister Kovac vorrebbe nuove forze nel mercato invernale e questo trova la posizione concordante del Borussia. Lo conferma Sky Sports DE: ci saranno diversi movimenti in inverno, con almeno due acquisti.

La lista dei desideri è redatta, la dirigenza giallonera cerca un difensore e un centrocampista difensivo. Le piste non sono ancora molte, anche se c'è un interesse chiaro per il baby talento casa Real Madrid Victor Valdepeñas, che ha debuttato in prima squadra contro l'Alaves in LaLiga ma tendenzialmente milita nei blancos del Castiglia (in terza divisione spagnola). Il profilo in linea generale comunque deve essere giovane e dal gran potenziale, con un futuro all'orizzonte, come indicato spesso dagli scout del BVB. Ma al tempo stesso giocatori in grado di inserirsi subito in squadra.

Oltre a Valdepenas, rispondono a questi criteri di selezione anche Nathan De Cat (classe 2008) dell’Anderlecht e Kennet Eichhorn, mediano di 16 anni dell’Hertha Berlino di cui si parla un gran bene per il futuro del calcio tedesco anche.