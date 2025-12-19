Bundesliga, Borussia Dortmund infallibile in casa: 2-0 al Gladbach, è dietro solo al Bayern
Il Borussia Dortmund si fa un regalo per il suo 116° compleanno, conquistando tre punti e festeggiando la 12 vittoria casalinga consecutiva contro il Borussia Monchengladbach: un record eguagliato, riuscito in precedenza solo contro l’MSV Duisburg. Finisce 2-0 nel segno di Brandt e Beier allo scadere del match valido la 15a giornata di Bundesliga.
Con questo risultato il Dortmund balza almeno fino a domani al secondo posto (quota 32 punti). Il Gladbach, invece, ha perso per la prima volta dopo 3 vittorie di fila in trasferta.
Risultato
Borussia Dortmund - Borussia Monchengladbach 2-0
10' Brandt (BD), 90'+7 Beier (BD)
Bundesliga, la 15a giornata
Venerdì 19 dicembre
Sabato 20 dicembre
Amburgo - Francoforte
Augusta - Brema
Colonia - Union Berlino
Stoccarda - Hoffenheim
Wolfsburg - Friburgo
Lipsia - Bayer Leverkusen
Domenica 21 dicembre
Magonza - St.Pauli
Heidenheim - Bayern Monaco
Classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 38 punti
2. Borussia Dortmund 32*
3. Lipsia 29
4. Bayer Leverkusen 26
5. Hoffenheim 26
6. Stoccarda 25
7. Francoforte 24
8. Union Berlino 18
9. Friburgo 17
10. Colonia 16
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Brema 16
13. Wolfsburg 15
14. Amburgo 15
16. St.Pauli 11
17. Heidenheim 11
18. Magonza 7
*una gara in più