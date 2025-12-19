Neymar, quale futuro? Il presidente del Santos si scopre: "Penso rimarrà. Dialogo positivo"

Con un contratto in scadenza alla fine di dicembre, Neymar sta vivendo gli ultimi giorni di incertezza sul suo futuro al Santos. Marcelo Teixeira, presidente del club, ha parlato ai microfoni di ESPN in un'intervista nella quale ha riassunto l'avventura dell'attaccante brasiliano dopo un anno circa (30 partite, 12 gol e 6 assist) e diversi stop fisici oltre i quali si è spinto ed è riuscito a salvare il suo Peixe. Con ampio focus sul futuro di O'Ney: "Il progetto di Neymar è un progetto per la Coppa del Mondo dell’anno prossimo", ha esordito.

"La conversazione è sempre stata questa. Avrebbe potuto andare ovunque, ma ha voluto venire al Santos, la sua casa. Forse pensavamo di poterlo sfruttare di più nel primo semestre, ma non ci siamo riusciti, e non è colpa di nessuno. Termina la stagione in modo migliore, è stato decisivo”, ha garantito il numero uno del Santos. "La partecipazione di Neymar continua a essere importante, sia dentro che fuori dal campo. Il dialogo continua. Stiamo valutando i numeri e adeguando questi valori. Ho una prospettiva positiva che riusciremo a trovare un accordo comune per la sua permanenza", la rivelazione.

Negli ultimi giorni, tuttavia, l'ex Barcellona e PSG è stato accostato al Flamengo. Con il club rossonero che sta cercando di insistere per ingaggiarlo e scipparlo dal Santos. "Questa è una decisione più di Neymar che del Santos", ha dichiarato in tal proposito Teixeira. "Quello che abbiamo è la sua volontà di restare. Abbiamo lasciato questo tempo affinché potesse viaggiare con la famiglia. Sta parlando con il padre e con la famiglia. Non c’è una scadenza precisa, ma il dialogo è forte e positivo. Io credo che rimarrà". L'obiettivo di Neymar, ovviamente, è di conquistare la fiducia di Carlo Ancelotti per un'eventuale chiamata in Nazionale brasiliana ai Mondiali 2026 di questa estate.