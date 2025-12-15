Igor Thiago uomo mercato: il Brentford fissa il prezzo, tre squadre di Premier in corsa

Igor Thiago è uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Le sue prestazioni con il Brentford non sono passate inosservate e hanno attirato l’attenzione di diversi top club inglesi ed europei. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, Tottenham, Newcastle e Aston Villa starebbero mostrando un serio interesse per l’attaccante brasiliano, mentre anche società di Serie A e Liga seguono con attenzione la sua situazione.

I numeri parlano chiaro: 12 gol in 16 partite stagionali, un rendimento che ha reso Thiago uno dei centravanti più prolifici della Premier League. Il Brentford, però, non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il club ha fissato una valutazione molto elevata, intorno ai 70 milioni di euro, cifra che rende complicata una cessione a gennaio, anche alla luce di un contratto valido fino al 2029.

L’Aston Villa vede in Thiago una possibile alternativa a lungo termine a Ollie Watkins e potrebbe spingersi fino a un’offerta compresa tra 50 e 60 milioni di euro. Il Tottenham ha sondato la possibilità di un prestito, opzione però subito respinta dal Brentford. Il Newcastle, invece, considera Thiago il profilo ideale per rafforzare l’attacco, soprattutto dopo l’acquisto estivo di Yoane Wissa, ancora fermo ai box per infortunio.

Al momento, una cessione immediata appare improbabile, ma in estate sono attese offerte importanti. Dal canto suo, Thiago vuole continuare a giocare con continuità per garantirsi un posto nel Brasile in vista del prossimo Mondiale. Tra le opzioni sul tavolo, il progetto del Tottenham potrebbe rivelarsi il più allettante.