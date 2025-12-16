Crystal Palace, occhi su Brennan Johnson: l'ala del Tottenham può partire a gennaio

Il Crystal Palace sta valutando la possibilità di presentare un'offerta per l'attaccante del Tottenham Hotspur, Brennan Johnson, già nella prossima finestra di mercato di gennaio. Gli Eagles sono alla ricerca di un attaccante versatile, in parte per colmare il vuoto lasciato da Ismaila Sarr, che la prossima settimana partirà per la Coppa d'Africa. Johnson è uno dei diversi giocatori che il Palace sta monitorando con l'obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Oliver Glasner per la seconda metà della stagione.

Nonostante il gallese sia stato l'autore del gol decisivo nella finale di Europa League della scorsa stagione con gli Spurs, in Premier League ha iniziato solo sei partite sotto la gestione di Thomas Frank in questa stagione, alimentando le speculazioni su una possibile cessione. Johnson è approdato al Tottenham dal Nottingham Forest nel 2024 per una cifra vicina ai 47,5 milioni di sterline, dopo essere stato a lungo un obiettivo del Brentford e di altri club.

Curiosamente, anche gli Spurs stessi sono intenzionati ad acquistare un nuovo esterno sinistro a gennaio. Sky Sports News ha già riportato ampiamente l'interesse del club per Antoine Semenyo del Bournemouth. Sul giocatore comunque ci sono Manchester City e Manchester United, pronte a darsi battaglia.