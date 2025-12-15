Il Tottenham riflette su Brennan Johnson: possibile addio già a gennaio

In casa Tottenham prende sempre più corpo l’ipotesi di una cessione di Brennan Johnson nella prossima finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato da TeamTALK, gli Spurs starebbero valutando seriamente l’idea di monetizzare sull’esterno gallese, complice il forte interesse di tre club di Premier League e la volontà del tecnico Thomas Frank di intervenire con due rinforzi offensivi di alto profilo.

Johnson è arrivato a Londra nel settembre 2023 dal Nottingham Forest per una cifra complessiva che può arrivare fino a 47,5 milioni di sterline. In maglia Spurs ha messo insieme numeri importanti - 27 gol e 18 assist in 104 presenze - risultando decisivo anche nella finale di Europa League contro il Manchester United, rete che ha interrotto un digiuno di trofei durato 17 anni. Nonostante ciò, il classe 2001 non è mai riuscito a imporsi come titolare fisso, alternando buone prestazioni a passaggi a vuoto che hanno alimentato dubbi e malumori.

Al’interno del club stanno emergendo interrogativi sul suo reale valore in prospettiva, soprattutto in un Tottenham che punta ad alzare ulteriormente l’asticella. Il contratto di Johnson scade nel 2028, ma la dirigenza aveva già previsto di dover prendere una decisione definitiva entro la prossima estate: rinnovare o aprire alla cessione.

Ora però lo scenario potrebbe anticiparsi. Il Crystal Palace viene indicato come possibile destinazione, mentre altre due squadre di Premier League avrebbero già avviato contatti informali. La valutazione degli Spurs si aggira attorno ai 50 milioni di sterline, anche se il club potrebbe accettare una cifra leggermente inferiore pur di rientrare dell’investimento iniziale e finanziare il mercato in entrata.