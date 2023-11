ufficiale Everton, blindato Doucoure. Il maliano: "Ho sempre amato questo club"

L'Everton ha deciso di blindare il suo centrocampista Abdoulaye Doucoure. 30 anni, il maliano si è legato ai Toffees fino al 30 giugno 2025. Arrivato dal Watford nel settembre 2020, Doucoure ha fin qui raccolto 108 presenze segnando 13 reti.

“Amo l'Everton e sono molto felice di prolungare la mia permanenza qui e andare avanti con il club. La decisione è stata molto semplice da prendere. Significa molto per me restare qui. Ho sempre lottato per questo club e l'ho sempre amato" sono le parole rilasciate dal giocatore al sito ufficiale del club.