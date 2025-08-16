Ufficiale Bayern Monaco, è addio con Coman: il francese si trasferisce all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Kingsley Coman lascia il Bayern Monaco per trasferirsi all'Al-Nassr, in Arabia Saudita: lo conferma il sito ufficiale dei bavaresi. "L'attaccante 29enne si era unito ai campioni di Germania nel 2015 in prestito dalla Juventus, prima che il suo trasferimento diventasse definitivo due anni dopo. Coman ha conquistato un posto speciale nella storia del club segnando il gol della vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 2020".

Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Kingsley Coman dal profondo dei nostri cuori per un periodo insieme di grande e unico successo. Con il suo gol nella finale di Champions League si è guadagnato un posto eterno nella storia del club. King farà sempre parte del Bayern Monaco, e gli auguriamo il meglio per la sua nuova sfida.”

I numeri di Coman

Con la maglia del Bayern, Coman ha totalizzato 339 presenze ufficiali, segnando 72 gol e fornendo 71 assist. Ha vinto un totale di 9 titoli di Bundesliga, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe tedesche e 1 Supercoppa UEFA. Durante la sua permanenza a Monaco ha anche esordito con la nazionale maggiore francese, collezionando finora 58 presenze e 8 reti. Con Les Bleus ha vinto la Nations League nel 2021 ed è stato finalista ai Mondiali 2022 e agli Europei 2016.