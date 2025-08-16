Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Bayern Monaco, è addio con Coman: il francese si trasferisce all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Bayern Monaco, è addio con Coman: il francese si trasferisce all'Al-Nassr di Cristiano RonaldoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:11Calcio estero
di Simone Lorini

Kingsley Coman lascia il Bayern Monaco per trasferirsi all'Al-Nassr, in Arabia Saudita: lo conferma il sito ufficiale dei bavaresi. "L'attaccante 29enne si era unito ai campioni di Germania nel 2015 in prestito dalla Juventus, prima che il suo trasferimento diventasse definitivo due anni dopo. Coman ha conquistato un posto speciale nella storia del club segnando il gol della vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 2020".

Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Kingsley Coman dal profondo dei nostri cuori per un periodo insieme di grande e unico successo. Con il suo gol nella finale di Champions League si è guadagnato un posto eterno nella storia del club. King farà sempre parte del Bayern Monaco, e gli auguriamo il meglio per la sua nuova sfida.”

I numeri di Coman
Con la maglia del Bayern, Coman ha totalizzato 339 presenze ufficiali, segnando 72 gol e fornendo 71 assist. Ha vinto un totale di 9 titoli di Bundesliga, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club, 3 Coppe di Germania, 6 Supercoppe tedesche e 1 Supercoppa UEFA. Durante la sua permanenza a Monaco ha anche esordito con la nazionale maggiore francese, collezionando finora 58 presenze e 8 reti. Con Les Bleus ha vinto la Nations League nel 2021 ed è stato finalista ai Mondiali 2022 e agli Europei 2016.

Attiva l’Offerta con DAZN e Prime e Risparmi il 50% fino a Gennaio 2026. Scopri la Promo di TIMVISION!
Articoli correlati
Coman, addio al Bayern: "Quasi dieci anni, Monaco la mia casa. Farà sempre parte... Coman, addio al Bayern: "Quasi dieci anni, Monaco la mia casa. Farà sempre parte di me"
Coman pronto per l'Al Nassr: ha salutato i tifosi del Bayern. Avrà un maxi-stipendio... Coman pronto per l'Al Nassr: ha salutato i tifosi del Bayern. Avrà un maxi-stipendio
Coman verso l'Al Nassr, ma non c'è ancora l'accordo. Il Bayern chiede più di 30 milioni... Coman verso l'Al Nassr, ma non c'è ancora l'accordo. Il Bayern chiede più di 30 milioni
Altre notizie Calcio estero
Coman, addio al Bayern: "Quasi dieci anni, Monaco la mia casa. Farà sempre parte... Coman, addio al Bayern: "Quasi dieci anni, Monaco la mia casa. Farà sempre parte di me"
Galatasaray, offerti 10 milioni per Ederson: se parte, il City può chiudere per Donnarumma... Galatasaray, offerti 10 milioni per Ederson: se parte, il City può chiudere per Donnarumma
Chiesa resta o lascia Liverpool? Slot: "Il suo futuro è qui, le cose non cambieranno"... Chiesa resta o lascia Liverpool? Slot: "Il suo futuro è qui, le cose non cambieranno"
Toloi: "Felice di esser tornato: credo che sia il sogno di qualsiasi atleta giocare... Toloi: "Felice di esser tornato: credo che sia il sogno di qualsiasi atleta giocare nel San Paolo"
Villarreal, inserimento per Renato Veiga. Al Chelsea cash e una importante percentuale... TMWVillarreal, inserimento per Renato Veiga. Al Chelsea cash e una importante percentuale sulla rivendita
Bayern Monaco, è addio con Coman: il francese si trasferisce all'Al-Nassr di Cristiano... UfficialeBayern Monaco, è addio con Coman: il francese si trasferisce all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo
Marsiglia, De Zerbi perde le staffe: "Se pensiamo di essere troppo forti o non all'altezza..."... Marsiglia, De Zerbi perde le staffe: "Se pensiamo di essere troppo forti o non all'altezza..."
Liverpool, Slot a nudo: "Sul 2-2 con il Bournemouth avrei voluto far entrare Jota..."... Liverpool, Slot a nudo: "Sul 2-2 con il Bournemouth avrei voluto far entrare Jota..."
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Gattuso dovrà prendere residenza in Inghilterra! Ora basta con la mentalità provinciale: Leoni l'ultimo azzurro in Premier, aspettando il colpo da 90. Il problema? La filosofia dei club italiani
5 Il trasferimento trasparente di Lookman è pagarlo 50 milioni, bonus inclusi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, il presidente Giuseppe Marotta diventa azionista del club: svelata la quota
Immagine top news n.1 Inter, altro buco nell'acqua: la Roma ha deciso di trattenere Koné in giallorosso
Immagine top news n.2 Giovanni Leoni è un nuovo giocatore del Liverpool: cessione record per il Parma
Immagine top news n.3 CAF e Drogba in campo per facilitare Lookman-Inter: chiesto all'Atalanta un 'trasferimento trasparente"
Immagine top news n.4 Roma, El Shaarawy: "Champions priorità. La fascia è motivo d'orgoglio. Napoli e Inter favorite"
Immagine top news n.5 Atalanta, Juric: "Lookman con me è stato corretto. Gasp qui come Ferguson allo United"
Immagine top news n.6 Juventus, per il Kolo-bis ci siamo: operazione da 60 milioni. Può esserci già con il Parma
Immagine top news n.7 Manu Koné non esclude necessariamente Lookman: l'Inter sogna il doppio colpo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Udinese ha preso uno dei giovani talenti più ambiti in mezza Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione del Liverpool passa anche da un colpo in Serie A
Immagine news podcast n.2 Il Newcastle ha la difesa (e non solo) dei sogni di... Paolo Maldini al Milan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Donnarumma. Addio PSG: tutto sul futuro del portiere
Immagine news podcast n.4 Cosa manca adesso per completare il mercato del Milan?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Immagine news Serie C n.2 Morrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il progetto"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Barlocco: "Vogliamo essere protagonisti. Padova? Ho rinnovato perché qui sto bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 I dribbling che mancavano. Chi è Luis Henrique, esterno mandato all'Inter da De Zerbi
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Ottolini: "Dobbiamo trovare nuove dinamiche di squadra. Marcandalli? Grande estate"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, tra poco la conferenza di Runjaic pre Carrarese
Immagine news Serie A n.4 Un marcatore dalla Svizzera. Chi è Denoon, il colpo per la difesa del Pisa
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, rifiutata offerta da 12 milioni dell'Atalanta per Gosens: gli scenari
Immagine news Serie A n.6 Roma, quasi tutto fatto per Bailey: il giocatore attende il via libera dell'Aston Villa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Hainaut: "Entusiasta del progetto, spero di vedere lo stadio pieno sabato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2025/2026, il calendario completo della nuova stagione del torneo cadetto
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi deluso dopo l'Empoli: "Peccato aver preso un gol favorito dal vento"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Caserta: "Ce la giochiamo dappertutto. Ogni giorno mi sveglio desiderando la A"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Possanzini: "Nessuna rivoluzione della rosa, la definirei un'evoluzione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, il ds Di Giuseppe: "Girone B è il raggruppamento di ferro. L'Arezzo si è mosso meglio"
Immagine news Serie C n.2 Giana Erminio, è addio con Muzio: risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.3 Morrone sulle seconde squadre: "Giocano stranieri ed esperti, così si snatura il progetto"
Immagine news Serie C n.4 Al via la Coppa Italia Serie C: si gioca oggi e domani. Il programma completo
Immagine news Serie C n.5 Pianese, innesto di prospettiva fra i pali: arriva il classe 2007 Porciatti
Immagine news Serie C n.6 Venezia, Okoro in prestito alla Juventus: giocherà con la formazione Next Gen in C
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un'australiana per il Sassuolo: ha firmato l'attaccante Galabadaarachchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Cantore e Boattin negli USA a Linari e Giacinti: quanto piacciono le italiane all'estero
Immagine news Calcio femminile n.3 Pokerissimo Inter contro l’Altetico: sarà finale con la Juve nella Women’s Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, c'è il rinnovo della centrocampista Muth. Ha firmato fino al 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Krumbiegel e Vangsgaard stendono il Como. Juve prima finalista della Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma, nuovo innesto in mezzo al campo: ha firmato Cecilia Prugna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Morata al Como non solo per il lago…