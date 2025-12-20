Pro Patria, Bolzoni alla vigilia del Renate: “Settimana positiva, ora servono risposte sul campo”

La Pro Patria si prepara a un appuntamento cruciale nella corsa salvezza. Alla vigilia della sfida contro il Renate, Francesco Bolzoni ha fatto il punto sul momento della squadra, evidenziando segnali incoraggianti arrivati dal lavoro settimanale e dal clima che si respira nello spogliatoio.

“I ragazzi hanno fatto una bella settimana, abbiamo recuperato e siamo tutti a disposizione" ha spiegato il tecnico, sottolineando come il gruppo stia assimilando con maggiore convinzione le sue indicazioni. “C’è stato un cambiamento da parte loro, iniziano a riconoscermi come allenatore e la situazione è diversa rispetto alla settimana scorsa”.

Bolzoni si è soffermato anche sugli aspetti tattici, lasciando aperte più soluzioni: “Abbiamo provato anche il modulo di prima, ma il 3-4-1-2 è quello che mi piace di più. I ragazzi devono capirlo bene: ho parlato con Schirò e Citterio per spiegare alcune cose che voglio vedere in campo”.

Infine, un passaggio sul contesto ambientale e societario: “So che la piazza vorrebbe qualcosa in più da tutti e cercheremo di dare il massimo. La presenza della proprietà è stata uno stimolo importante per il gruppo: ora sono più tranquilli e anche noi come staff abbiamo apprezzato molto questo segnale”.