Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025, Infantino: "È il degno successore di Buffon"

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, è stato nominato The Best FIFA Men's Goalkeeper. Il 26enne nazionale italiano è arrivato al Manchester City dal Paris Saint-Germain il giorno della chiusura del mercato estivo, con un affare da 26 milioni di sterline e un contratto di cinque anni con opzione per un'ulteriore stagione.

Gianni Infantino ha voluto congratularsi in prima persona con il portiere italiano tramite un messaggio sui propri canali social: "Congratulazioni 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma per il titolo di Miglior Portiere FIFA 2025! Straordinario con il @psg durante il Mondiale per Club FIFA, dopo la vittoria in Champions League e la tripletta in campionato. @donnarumma è il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, dimostrando di esserne un degno successore".