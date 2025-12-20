Ranocchia: "Grande prova del Bologna, non era facile star dietro all'Inter. I nerazzurri hanno dato poco"

L'ex capitano dell'Inter, Andrea Ranocchia, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset dopo la sconfitta ai rigori dei nerazzurri nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "Cosa non ha funzionato non lo so, ma l'Inter ha dato un po' meno. Alla lunga ha fatto fatica a uscire, il Bologna ha fatto una grandissima partita perché star dietro all'Inter era difficile".

Ranocchia ha poi proseguito così: "Con il pressing del Bologna l'Inter non aveva tempo per giocare, nel secondo tempo è calata la pressione ma il Bologna ha sfruttato le debolezze dell'Inter, che è un po' mancata".