European Golden Girl, due italiane fra le candidate

Dalla Badia Sant’Andrea di Genova, dove il Genoa ha insediato le strutture del proprio settore giovanile, è andata in scena la presentazione dei finalisti e delle finaliste dell’European Golden Boy 2025. L’elenco è stato costruito tramite un algoritmo nato dalla collaborazione fra Tuttosport e Football Benchmark che prende in considerazione (per quest’anno) i calciatori e le calciatrici nati e nate dopo l’1 gennaio 2005 e che riassume dati e prestazioni dallo scorso ottobre a oggi.

Per l’European Golden Girl saranno dieci le calciatrici che si sfideranno, fra cui ben due italiane: Giulia Galli, attaccante classe 2008 della Roma, ed Eva Schatzer, centrocampista classe 2005 della Juventus. Fre le altre calciatrici che svettano nell’elenco ci sono l’inglese Michelle Agyemang del Brighton e Signe Gaupset del Brann. Questo l’elenco completo:

Michelle Agyemang, Brighton

Iman Beney, Manchester City

Giulia Galli, Roma

Eva Schatzer, Juventus

Signe Gaupset, Brann

Smilla Holmberg, Hammarby

Felicia Schroder, Hacken

Wieke Kaptein, Chelsea

Nina Matejic, Zenit San Pietroburgo

Lily Yohannes, Lione