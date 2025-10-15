Inter, ufficializzati i costi di Sucic e Luis Henrique. Per Taremi 2,5 milioni

Nel bilancio consolidato dell’Inter, approvato oggi dall’assemblea degli azionisti del club, svolta in via telematica, sono stati ufficializzati anche i costi di alcune operazioni di mercato. In particolare, di quelle avvenute prima del 30 giugno 2025, data di chiusura dell’esercizio di bilancio in questione.

Nello specifico, si tratta di Petar Sucic e Luis Henrique. Il centrocampista croato, si legge, è stato pagato 15,5 milioni di euro, con contratto fino al 2030. Più alta la cifra versata all’Olympique Marsiglia per l’esterno brasiliano, che in questa stagione ha giocato appena 138 minuti in campionato, ma è costato ben 24,5 milioni di euro. Anche per lui, scadenza al 2030.

Svelate anche le cifre per l’acquisto, nella scorsa stagione, di Mehdi Taremi. Formalmente a parametro zero, il centravanti iraniano, oggi all’Olympiacos, è costato 2,5 milioni di euro in commissioni.