Juventus Women, Canzi: "Non firmo mai per un pareggio contro il Bayern"

Oggi alle 19:49Calcio femminile
Camillo Demichelis

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Bayern Monaco. TuttoMercatoWeb.com ha riportato le parole del tecnico bianconero.

Saranno decisivi i piazzati?
"Il calcio moderno va in questa direzione e anche il Bayern è forte anche in quello. Potremmo decidere di giocarcela a calci d'angolo. Noi stiamo giocando in un certo modo da inizio anno e potremmo giocare anche con un attacco a 3. Noi abbiamo guardato la partita tra Bayern e Barcellona, ma noi non siamo loro e dobbiamo usare le nostre armi".

Continuerà con queste rotazioni?
"Bella domanda, ma le ragazze sanno che proveremo a fare più rotazioni possibili anche per gestire la stanchezza e il tema del recupero fisico è una cosa importante da fare. Fondamentalmente dopo le partite si contano morti, feriti e dispersi e si cerca di mettere la miglior formazione possibile, ma sono consapevole di avere una rosa di altissimo livello".

Quale aspetto vorresti non rivedere rispetto allo scorso anno?
"L’anno scorso abbiamo fatto due partite una giocata molto bene in casa dove abbiamo preso due gol su palla inattiva, dopo aver tenuto il campo con un episodio molto dubbio e diverse occasioni a nostro favore. Invece al ritorno siamo stati dominati e avevamo dimostrato poco coraggio. Noi usciamo da un risultato negativo con il Como e una prestazione molto positiva contro il Benfica, perciò noi partiamo da quello. Non esiste la possibilità di sottovalutare il Bayern Monaco".

Che gara si aspetta?
"Mi aspetto una partita contro una squadra di livello assoluto. Noi dobbiamo fare la partita perfetta per uscire con un risultato utile. Io chiedo equilibrio alle ragazze, ma proprio in tutto. In questo mondo è difficile avere equilibrio soprattutto io devo riuscire a trasmetterlo alle ragazze giovani".

Firmeresti per un pareggio?
"Non firmo mai per un pareggio. Quando si gioca a calcio devi farlo per vincere. Però noi dobbiamo essere consapevoli della forza del nostro avversario e un pareggio contro il Bayern potrebbe essere positivo, ma non si entra mai in campo per pareggiare. Gap con le big? Abbiamo giocato troppo poco ed è difficili da dire, però stiamo lavorando per ricucire questo gap".

Come ti spieghi la differenza di rendimento tra Champions e Serie A?
"In Europa abbiamo giocato una partita e in Italia tra Women’s Cup e campionato ne abbiamo giocate nove. Alla fine di queste 10 partite ne abbiamo perse due e pareggiata una, poi in campionato c’è una situazione di classifica non buona. Ma non me la sento di paragonare le due cose, dopo un po’ di partite si potrà fare il paragone. Ora è come paragonare le mele con le pere".

