Bari, Dorval si gode l'esordio con l'Algeria: "Orgoglioso di far parte di questa squadra"

“Prima presenza e prima vittoria. Orgoglioso di far parte di questa squadra che torna a giocarsi un Mondiale”. Il laterale del Bari Mehdi Dorval ha espresso così tutta la sua felicità per l’esordio con la maglia dell’Algeria nella gara delle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026 contro l’Uganda di Elio Capradossi dove è entrato al 67° al posto di Hadjam.

L’Algeria, allenata dall’ex tecnico della Lazio Vladimir Petkovic, ha conquistato la vittoria per 2-1 e ha staccato così il pass per il torneo iridato che si giocherà in Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada) la prossima estate.

Per Dorval si è trattata della prima volta con la nazionale maggiore del suo paese dopo le due presenze con l’Under 23 con cui aveva esordito nel marzo di due anni fa. In precedenza era invece rimasto in panchina per tutta la sfida contro la Somalia vinta per 3-0 dalle Volpi del deserto.