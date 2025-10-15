Ufficiale Palermo, risolto consensualmente il contratto di Dionisi. Ora può approdare all'Empoli

"Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi". Con questa stringata, e fredda, nota il club rosanero ha annunciato l'addio definitivo con il tecnico che aveva guidato la squadra nella passata stagione per poi essere esonerato al termine della stessa e venire sostituito da Filippo Inzaghi.

Una notizie che era nell'aria da qualche giorno visto che Dionisi è finito nel mirino dell'Empoli dove andrà a prendere il posto di quel Guido Pagliuca esonerato nella giornata di ieri. Si attendeva infatti solo la firma sulla risoluzione dell'allenatore con il Palermo per formalizzare il suo ritorno in Toscana che dovrebbe diventare ufficiale nella giornata di domani in quello che è il primo cambio di allenatore stagionale in Serie B.

Per Dionisi si tratta di un ritorno a Empoli dove nel 2020/21 aveva conquistato l'ultima promozione degli Azzurri prima di provare il grande salto al Sassuolo. E proprio questo addio potrebbe rappresentare un'incognita sull'accoglienza che la piazza gli riserverà. Dopo la promozione infatti in molti non presero bene la sua decisione di lasciare il club per trasferirsi in Emilia e bisognerà capire se il tempo avrà lenito la frattura o se toccherà a Dionisi, con il risultato e il gioco, riuscire a riportare dalla sua parte la piazza azzurra.