Berni: "Inter coperta e stabile in porta. Affrettato accostare nomi ai nerazzurri"

Tommaso Berni, ex portiere dell'Inter, si è raccontato a L'interista dicendo la sua sul momento dei nerazzurri. Ecco un estratto della sua intervista:

“Chivu sta facendo un ottimo lavoro. Si tratta di un allenatore che ha un'esperienza da giocatore molto importante e che ha avuto la possibilità di stare con grandissimi allenatori. Lo reputo preparato e credo che sia anche giusto il ragionamento che ha fatto - su una squadra che per quattro anni ha espresso un calcio fantastico (quella di Inzaghi, ndr.), raggiungendo degli obiettivi incredibili - di non distruggere tutto. Diamogli tempo, ma già adesso si intravedono le sue idee. Quindi, col tempo sono sicuro che verranno fuori ancora di più il gioco e l'idea che ha il mister. Credo che possa essere un completamento con il lavoro svolto da Inzaghi negli anni passati. I risultati, le prestazioni e il gioco sicuramente arriveranno e miglioreranno nel tempo, però reputo sicuramente molto positivo l'impatto che ha avuto. Il suo modo di essere, la sua calma e la sua educazione non vanno scambiati con una sorta di debolezza. Chivu sa farsi sicuramente rispettare, ha una grandissima personalità e - quindi - è molto bello vederlo e sentirlo parlare così. Indubbiamente riesce a trasmettere tranquillità e semplicità anche ai ragazzi. Credo che, piano piano, ciò si sta vedendo”.

Sui portieri

“Secondo me l'Inter, a livello di portieri, in questo momento è coperta e stabile. Ha un portiere di grandissima esperienza e grandissima qualità, come Sommer, e a mio avviso ha anche un secondo molto valido (Josep Martinez), se lo vogliamo chiamare secondo. È giovane, ha anche lui grandi margini di miglioramento, quindi ritengo che al momento sia coperta. Accostare nomi, ora, mi sembra un po' affrettato: tutti quelli che sono stati citati sono ottimi portieri, però io in questo momento starei tranquillo nelle mani dei nostri due attuali, ossia Sommer e Martinez”.