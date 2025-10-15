Inter, l'ammissione nel bilancio: "Attività legate all'andamento sportivo e competizioni europee"

Tra le pieghe del bilancio dell'Inter, il club ha spiegato come la continuità aziendale sia soggetta a diverse situazioni, in primis i risultati sportivi dovuti a qualificazioni europee, in particolare con la Champions. "Le attività della Capogruppo e del Gruppo sono, nel lungo periodo, strettamente legate all’andamento sportivo della Prima Squadra maschile, oltre al regolare svolgimento delle competizioni nazionali ed europee".

Poi però ci sono anche altre elementi di incertezza. "Potrebbero essere influenzate da ulteriori potenziali impatti, ad oggi comunque non prevedibili, in relazione ai conflitti in corso in Ucraina e Medioriente, così come al nuovo contesto determinato dalle politiche tariffarie introdotte dall’amministrazione americana, che potrebbero a loro volta influenzare le attività ed i risultati della Capogruppo e del Gruppo in modalità peggiorative rispetto a quanto ad oggi previsto. Infine, l’Azionista Oaktree, tramite una società appartenente al suo gruppo, ha confermato il proprio impegno a supportare la Capogruppo dal punto di vista finanziario e patrimoniale".

Insomma, Oaktree sosterrà eventuali passivi, ma è chiaro che non si possa escludere, almeno nel medio periodo, un ridimensionamento. Chiaramente in caso di permanenza in Serie A e in Champions ci potrebbe essere un rimbalzo rispetto ai 567 del 2024, influenzate sia dall'arrivo in finale di Champions League che dalla partecipazione al Mondiale per Club.